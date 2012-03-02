Лукашенко – Маккуэйду: Накануне чемпионата мира по велоспорту мы с Вами посоревнуемся на треке

Беларусь проведет чемпионат мира по велотреку в 2013 году на самом высоком уровне. Об этом глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, встречаясь с президентом Международного союза велосипедистов Пэтом Маккуэйдом.

У Беларуси уже есть определенный опыт проведения таких соревнований высокого уровня. Так, в частности, хорошие отзывы получил прошедший в нашей стране молодежный чемпионат Европы по велоспорту на треке. Соревнования состоялись в 2009 году спустя всего полгода после официального открытия многофункционального спорткомплекса «Минск-Арена».

На достаточно высоком уровне находится и в целом развитие отечественного велоспорта. По итогам прошлого чемпионата мира белорусы заняли общекомандное третье место, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Хочу от всей души поблагодарить Вас за поддержку велосипедного спорта в Беларуси, потому что в будущем году проведение чемпионата мира по велоспорту на треке в Беларуси даст очень сильный импульс к развитию этого вида спорта.

Мы целенаправленно шли на развитие велосипедного спорта в Беларуси, потому что у нас уже несколько десятилетий существуют хорошие велосипедные школы. И в прошлом белорусы были и чемпионами мира, и олимпийскими чемпионами, и на шоссе, и в командных гонках, и в групповых, и на велотреке. Поэтому, в связи с этим, было принято решение о строительстве велотрека, велодрома в Беларуси. По характеристике, оценке самих спортсменов, это один из лучших велотреков в мире.

Хочу Вас заверить, что мы сделаем все для того, чтобы еще более усовершенствовать наш велотрек, сделать его внешне идеальным, чтобы это был настоящий дворец, входя в который спортсмены, тренеры, специалисты чувствовали себя как дома.

Накануне мы с Вами посоревнуемся на треке. Призу будет хорошим. Если Вы выиграете его, Вы будете довольны. Но соревноваться будем честно, без поддавков.

А, вообще, спасибо Вам большое за поддержку Беларуси. Мы это очень ценим и не забудем это.

Пэт Маккуэйд, президент Международного союза велосипедистов:

Сегодня утром я посетил комплекс «Минск-Арена», побывал на велодроме, конькобежном стадионе и даю очень высокую оценку всему увиденному. С учетом тех инвестиций, которые вы вложили в развитие велоспорта и инфраструктуры, мы просто обязаны были удовлетворить вашу заявку на проведение чемпионата.

Мы слышали отзывы Европейской конфедерации велоспорта по проведению вами чемпионата Европы, поэтому у меня нет никаких сомнений, что чемпионат мира будет проведен великолепно.