Леонид Меленчук: у девочек 8-10 лет темперамент и спортивная злость намного выше, чем у мальчиков

Новости Беларуси. В Минске продолжаются соревнования по футболу среди юношей и девушек «Кожаный мяч». Турнир проходит на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Минске продолжаются соревнования по футболу среди юношей и девушек «Кожаный мяч». Турнир проходит на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В эти дни соревнования начались у девочек. Победители городского этапа определятся только 7 июня, а пока девятилетние девчонки из всех районов нашей столицы определяют сильнейших в своих группах.
В группе «А» выступают четыре команды. Здесь лидерство захватили представительницы Первомайского района. А вот в соседней группе играют пять дружин. В квинтете «Б» пока первенствуют спортсменки из Ленинского района.
Победители групп сойдутся в финале, а команды, занявшие вторые позиции, разыграют бронзу. Девочки не являются воспитанницами специализированных школ.
Виолетта Гузовская, участница турнира:
Хочу проявить себя лучшим вратарем всего турнира. Я бы хотела в дальнейшем играть за сборную Беларуси.
Каролина Гузовская, участница турнира:
Я хочу стать футболисткой. А в этом турнире хочу стать лучшим бомбардиром.
Леонид Меленчук, главный судья соревнований:
Если сравнивать девочек этого возраста (8-10 лет) и мальчиков, то у девочек темперамент и спортивная злость намного выше, чем у мальчиков. Для тренерского штаба можно найти в каждом районе, в каждой команде. Есть девочки со способностями, которые можно дальше развивать.
Победители городского турнира как у мальчиков, так и у девочек выходят на республиканский этап. Его примет Минск в сентябре 2019 года. Команды со всей страны в разных возрастных категориях будут бороться за главный трофей от Президентского спортивного клуба.