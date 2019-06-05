Леонид Меленчук: у девочек 8-10 лет темперамент и спортивная злость намного выше, чем у мальчиков

Новости Беларуси. В Минске продолжаются соревнования по футболу среди юношей и девушек «Кожаный мяч». Турнир проходит на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В эти дни соревнования начались у девочек. Победители городского этапа определятся только 7 июня, а пока девятилетние девчонки из всех районов нашей столицы определяют сильнейших в своих группах.

В группе «А» выступают четыре команды. Здесь лидерство захватили представительницы Первомайского района. А вот в соседней группе играют пять дружин. В квинтете «Б» пока первенствуют спортсменки из Ленинского района.