Кубок мира по таэквондо ITF проходит в Минске

Более 500 спортсменов из семи стран принимают участие в Открытом Кубке СНГ – Кубке мира по таэквондо ITF, который стартовал на «Минск-Арене», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Более 500 спортсменов из семи стран принимают участие в Открытом Кубке СНГ – Кубке мира по таэквондо ITF, который стартовал на «Минск-Арене», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Представительный турнир проходит уже в 9-й раз традиционно под эгидой Исполнительного комитета СНГ. Кроме белорусов, награды оспаривают таэквондисты из России, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Казахстана и Греции.
Андрей Кресс, тренер сборной Свердловской области по таэквондо:
Мы уже не первый год приезжаем в Минск на этот турнир. Хотелось бы отметить, что конкуренция всегда была на турнире очень высокая. Ребята конкурируют, работают, растут и получают бесценный опыт. Мы с удовольствием принимаем приглашение. Нас радует организация турнира. Тут все знакомые лица.
Сегодня, 15 декабря, прошел первый соревновательный день. За награды боролись взрослые и юниоры в индивидуальных и командных спаррингах. Отметим, что в одиночных боях победителями стали представители Беларуси Владислав Зайцев и Илья Колосков. Россыпь медалей увезут с собой россияне. В командных боях у юниоров и взрослых за золото боролись таэквондисты из Беларуси и России. У наших дружин – серебро.
Вячеслав Бержец, председатель Белорусской федерации таэквондо:
Таэквондо белорусское довольно конкурентоспособное: как олимпийское, так и оригинальное. Всегда мы, особенно в данном таэквондо, привозили медали с чемпионатов мира, Европы, несмотря на то, что с другими странами у нас не так много занимающихся, но по качеству мы всегда на высоком уровне.
Турнир продлится еще два дня. Впереди спарринги среди кадетов младшего и старшего возраста. Закончатся соревнования в воскресенье, 17 декабря.