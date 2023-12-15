Кубок мира по таэквондо ITF проходит в Минске

Более 500 спортсменов из семи стран принимают участие в Открытом Кубке СНГ – Кубке мира по таэквондо ITF, который стартовал на «Минск-Арене», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Представительный турнир проходит уже в 9-й раз традиционно под эгидой Исполнительного комитета СНГ. Кроме белорусов, награды оспаривают таэквондисты из России, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Казахстана и Греции.

Андрей Кресс, тренер сборной Свердловской области по таэквондо:

Мы уже не первый год приезжаем в Минск на этот турнир. Хотелось бы отметить, что конкуренция всегда была на турнире очень высокая. Ребята конкурируют, работают, растут и получают бесценный опыт. Мы с удовольствием принимаем приглашение. Нас радует организация турнира. Тут все знакомые лица.

Сегодня, 15 декабря, прошел первый соревновательный день. За награды боролись взрослые и юниоры в индивидуальных и командных спаррингах. Отметим, что в одиночных боях победителями стали представители Беларуси Владислав Зайцев и Илья Колосков. Россыпь медалей увезут с собой россияне. В командных боях у юниоров и взрослых за золото боролись таэквондисты из Беларуси и России. У наших дружин – серебро.