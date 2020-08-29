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Кто сыграет в финале Кубка Салея? Участники уже определились

29 августа 2020 18:51
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Новости Беларуси. В Гомеле прошли полуфинальные матчи Кубка Руслана Салея. Помимо хозяев за трофей борются минское «Динамо», «Юность» и «Динамо-Молодечно», сообщили в программе «СТВ-спорт».

«Финал четырех» открывал матч «рысей» и столичных «зубров». Первый период прошел под диктовку «бело-синих». Динамовцы подолгу гостили в чужой зоне, постоянно нагружая вратаря «Гомеля». Как итог, на 6-й минуте Козун открыл счет и вывел команду вперед.

Кто сыграет в финале Кубка Салея? Участники уже определились-1

Во второй 20-минутке «рыси» выглядели более уверенно. У хозяев было много моментов: выделяются попытки Скоренова, Субхи, Нестерова и Хузеева. Однако Фурх оставил ворота в неприкосновенности.

В свою очередь, динамовцы не только оборонялись, но голкипер «Гомеля» со всеми бросками справился. Этот период подарил местным болельщикам надежду на победу любимой команды. Но не случилось. В заключительной трети забрасывали лишь подопечные Крэйга Вудкрофта. Шайбами отметились Дроздов, Усов и Спунер.

Таким образом, минчане побеждают – 4:0 и 30 августа сыграют в матче за первое место. В соперниках у них еще одна столичная команда. «Юность» ожидаемо оставила не у дел молодечненцев.

В 2019 году «красно-синие» стали победителями Кубка Салея.

# Хоккей Беларуси # Руслан Салей # Брэндон Козун # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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