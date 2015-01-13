Корреспондент программы «Неделя спорта» на СТВ провела заплыв с призером Олимпиады Александрой Герасименей

Чтобы снять куртку и обувь, сперва надо получить гламурный браслетик. А вот обувь в мешочек – это привет из прошлого. Как и 20 лет назад, нет мешка – нет тренировки.

Если театр начинается с вешалки, то бассейн – со шлепанцев. Собирая сумку, не забудьте взять расческу – очень важная вещь. А вот косметика не понадобится.

Если в других видах спорта девчонки с утра могут позволить себе накраситься, то девочки-пловцы приходят на тренировку абсолютно «чистыми».

Гардероб пловца состоит из купальника, шлепанец и, конечно же, шапочки.

Перед стартом необходимо тщательно размяться на суше, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Александра Герасименя, двукратный призер Олимпийских игр по плаванию:

Гибкость рекомендуется, но не в такой форме, так как тело еще достаточно холодное. Поэтому лучше его сначала размять, согреть.

Набивать живот перед утренней тренировкой не стоит.

Александра Герасименя, двукратный призер Олимпийских игр по плаванию:

В утреннем рационе у меня омлет, чай с булочкой, что-нибудь сладенькое. Омлет делаю сама.

Скептики предрекают Александре Герасимени закат в карьере, ссылаясь на возраст.

Александра Герасименя, двукратный призер Олимпийских игр по плаванию:

Я своего возраста не стыжусь.

Двукратный призер Олимпийских игр в Лондоне не исчерпала своих желаний. И на новый 2015 год у нее огромный списочек к Деду Морозу. Хотя Дедушка в прошлый раз оплошал.

Александра Герасименя, двукратный призер Олимпийских игр по плаванию:

Я загадывала стать олимпийской чемпионкой. Не сбылось.

Своих соперников надо изучать, и не важно, что старт не международный. Главное – сам оппонент.

200 метров для разминки маловато, но в наших условиях это максимум.

Александра Герасименя, двукратный призер Олимпийских игр по плаванию:

Честно говоря, я не помню, чтобы у меня был какой-то кумир. Я, естественно, смотрела на ребят, которые показывают высокие результаты. Я помню, Сашу Гукова. Даже вырезала, клеила у себя в дневнике фотографии из газет.

И вот – долгожданный « На старт!» Когда плывешь длинные дистанции, то столько песен перепоешь и дум передумаешь. За 50 метров мысли в голову не приходят.

Марк Закутнев, старший тренер сборной Беларуси по плаванию:

Очень хороший результат, высокий. От рекорда республики.

10 секунд от рекорда спустя 25 лет после завершения скромной карьеры, наверное, неплохо. Но самое главное – это положительные эмоции и для примы отечественного плавания, которую мало чем удивишь, и для спортивного журналиста.