Корреспондент программы «Неделя спорта» на СТВ провела заплыв с призером Олимпиады Александрой Герасименей

Чтобы снять куртку и обувь, сперва надо получить гламурный браслетик. А вот обувь в мешочек – это привет из прошлого. Как и 20 лет назад, нет мешка – нет тренировки.
Если театр начинается с вешалки, то бассейн – со шлепанцев. Собирая сумку, не забудьте взять расческу – очень важная вещь. А вот косметика не понадобится.
Если в других видах спорта девчонки с утра могут позволить себе накраситься, то девочки-пловцы приходят на тренировку абсолютно «чистыми».
Гардероб пловца состоит из купальника, шлепанец и, конечно же, шапочки.
Перед стартом необходимо тщательно размяться на суше, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Александра Герасименя, двукратный призер Олимпийских игр по плаванию:
Гибкость рекомендуется, но не в такой форме, так как тело еще достаточно холодное. Поэтому лучше его сначала размять, согреть.
Набивать живот перед утренней тренировкой не стоит.
Александра Герасименя, двукратный призер Олимпийских игр по плаванию:
В утреннем рационе у меня омлет, чай с булочкой, что-нибудь сладенькое. Омлет делаю сама.
Скептики предрекают Александре Герасимени закат в карьере, ссылаясь на возраст.
Александра Герасименя, двукратный призер Олимпийских игр по плаванию:
Я своего возраста не стыжусь.
Двукратный призер Олимпийских игр в Лондоне не исчерпала своих желаний. И на новый 2015 год у нее огромный списочек к Деду Морозу. Хотя Дедушка в прошлый раз оплошал.
Александра Герасименя, двукратный призер Олимпийских игр по плаванию:
Я загадывала стать олимпийской чемпионкой. Не сбылось.
Своих соперников надо изучать, и не важно, что старт не международный. Главное – сам оппонент.
200 метров для разминки маловато, но в наших условиях это максимум.
Александра Герасименя, двукратный призер Олимпийских игр по плаванию:
Честно говоря, я не помню, чтобы у меня был какой-то кумир. Я, естественно, смотрела на ребят, которые показывают высокие результаты. Я помню, Сашу Гукова. Даже вырезала, клеила у себя в дневнике фотографии из газет.
И вот – долгожданный « На старт!» Когда плывешь длинные дистанции, то столько песен перепоешь и дум передумаешь. За 50 метров мысли в голову не приходят.
Марк Закутнев, старший тренер сборной Беларуси по плаванию:
Очень хороший результат, высокий. От рекорда республики.
10 секунд от рекорда спустя 25 лет после завершения скромной карьеры, наверное, неплохо. Но самое главное – это положительные эмоции и для примы отечественного плавания, которую мало чем удивишь, и для спортивного журналиста.