Кольцов, Граборенко и Мильчаков прокомментировали игру белорусов на Чемпионате мира по хоккею

Новости Беларуси. Игроки сборной Беларуси прокомментировали игру комманды в программе «Горячий лед» на СТВ.

Константин Кольцов, сборная Беларуси:

Какой результат? Плохой, неудовлетворительный? Какое мы место заняли – 14? Нормально. 50 команд в хоккей играют. Я считаю, что нормально.

Сколько журналистов работает? Вы считаете себя лучшим, в 10 входите в Беларуси? Да? Поздравляю. Тогда я ничего не могу вам сказать.

Чуть-чуть не хватило, где-то не повезло. Швейцарию, Финляндию могли обыгрывать. Я считаю, что мы нормально сыграли.

Ребята перед собой ставили задачу в первую очередь. Со стороны руководства никакого давления не было. Мы собрались перед чемпионатом, поговорили. Реально было, по силам нам это сделать, но чуть-чуть не получилось.

Много курьезных шайб залетело в наши ворота, поэтому я думаю, что чуть-чуть не хватило везения. Но везет сильнейшим.

Любому человеку надо дать поработать минимум пять лет. Это мое личное мнение. Не знаю, что там будет решать руководство, но только после этого срока можно что-то смотреть, какие-то результаты. Когда через год-два убирают тренеров, то это неправильно. Надо работать на перспективу. И в Сочи попадать или в 2022 году, а сейчас спрашивать и разговаривать смысла нет.

Роман Граборенко, сборная Беларуси:

Да, неудачно. Это все знают и ребята понимают. Не хватило фарта. Могли обыгрывать швейцарцев, с французами тоже немного не повезло. Как есть, так есть. Что делать.

Нужно было агрессивнее играть в атаке, больше бросать. Тогда бы было больше голов и результат был бы. В принципе, и в меньшинстве сыграли хорошо. В какой-то степени в защите мы сыграли более-менее.

Дмитрий Мильчаков, сборная Беларуси:

Неожиданно, конечно, было, когда Виталий получил травму. Получилось сразу в бой. Я давно не играл и особо не тренировался. Поэтому было тяжело, особенно физически.

Доволен ли тем, как сыграл эти полтора матча? Не могу сказать, что очень уж доволен. В большей степени получил опыт.

Мы договорились не обсуждать [поступок Андрея Мезина] . Во-первых, никто не знает причин. Я считаю, что ни журналисты, ни болельщики не должны его посыпать каким-то мусором, обсуждать, не зная истинных причин.