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КХЛ. Минское «Динамо» на выезде крупно уступило «Автомобилисту»

22 сентября 2021 19:28
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Новости Беларуси. Минское хоккейное «Динамо» сыграло очередной выездной матч в КХЛ. «Зубры» мерились силами с «Автомобилистом» из Екатеринбурга, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

КХЛ. Минское «Динамо» на выезде крупно уступило «Автомобилисту»-1

Отдать кому-либо предпочтение было довольно сложно. Чаще всего букмекеры предполагали, что основное время завершится вничью. Да, номинально больше шансов было у хозяев. Однако не следовало забывать, что именно сделали «зубры» с челябинским «Трактором».

КХЛ. После разгрома челябинского «Трактора» минское «Динамо» сыграет в Екатеринбурге. Читайте здесь.

КХЛ. Минское «Динамо» на выезде крупно уступило «Автомобилисту»-4

22 сентября «Динамо» нужно было доказывать, что тот матч был вовсе не случайным, а, наоборот, закономерным. В первом периоде дружины устроили голевую перестрелку, в которой точнее оказались хозяева – 3:1. Зато на старте второго отрезка Марио Кемпе сокращает отставание до минимума. А в середине цифры на табло становятся равными – 3:3. Здесь бы поднапрячься и дожать, но «Динамо» пропускает и даже дважды. И в последней двадцатиминутке у нас снова минус два. Финальный счет – поражение 3:7.

# Хоккей Беларуси # Марио Кемпе # Фотофакт

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