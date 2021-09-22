КХЛ. Минское «Динамо» на выезде крупно уступило «Автомобилисту»

Отдать кому-либо предпочтение было довольно сложно. Чаще всего букмекеры предполагали, что основное время завершится вничью. Да, номинально больше шансов было у хозяев. Однако не следовало забывать, что именно сделали «зубры» с челябинским «Трактором».

22 сентября «Динамо» нужно было доказывать, что тот матч был вовсе не случайным, а, наоборот, закономерным. В первом периоде дружины устроили голевую перестрелку, в которой точнее оказались хозяева – 3:1. Зато на старте второго отрезка Марио Кемпе сокращает отставание до минимума. А в середине цифры на табло становятся равными – 3:3. Здесь бы поднапрячься и дожать, но «Динамо» пропускает и даже дважды. И в последней двадцатиминутке у нас снова минус два. Финальный счет – поражение 3:7.