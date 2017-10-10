Как в Беларуси реализуется антидопинговая программа

Денис Александрович, скажите, насколько наше Национальное антидопинговое агентство несет ответственность за нарушения спортсменов и есть ли какая-то первоочередная проверка спортсменов перед соревнованиями?

Денис Мужжухин, директор Национального антидопиногового агентства Беларуси:

Конечно, перед главными стартами мы стараемся всех проверить, чтобы не допустить международных скандалов, случаев этих допинговых. Конечно, мы свою работу на предотвращение этих явлений и строим.

Перед Рио у нас была реализована антидопинговая программа, которая в том числе предусматривала тестирование всех кандидатов на попадание в олимпийскую сборную. Поэтому то, что касается, например, Олимпиады 18-го года, мы уже приступили также к реализации такой программы. Все атлеты, которые имеют шанс попасть на Олимпиаду, будут обязательно протестированы, и их пробы исследованы в аккредитованных лабораториях.