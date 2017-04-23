Историческая победа: Беларусь в финале Кубка Федерации

Алена Сырова, СТВ:

Мы начинаем с невероятно приятной спортивной новости! Наши теннисистки впервые в истории суверенной Беларуси прорвались в финал крупнейшего международного теннисного турнира. Мы в финале Кубка Федерации!

Теннисный уик-энд на «Чижовка-Арене» выдался поистине непредсказуемым и жарким, как и противостояние белорусок и швейцарок. Надо сказать, еще до начала матчей билеты были уже распроданы. И ожидания болельщиков не оказались напрасными. 22 апреля команды обменялись победами. Первая ракетка нашей сборной Александра Саснович в трех напряженных сетах одолела Викторию Голубич. А Тимеа Бачински была лучше Арины Соболенко – 6:4, 7:5.

23 апреля в полдень второй игровой день начался с противостояния 96-й ракетки мира белоруски Саснович и 22-й швейцарки Бачински. Александра оказалась сильнее оппонентки на тай-брейке 2 сета. Итоговый счет встречи – 6:2, 7:6 в пользу нашей соотечественницы.

Арина Соболенко, воодушевленная победой своей подруги по команде, вышла на корт против Виктории Голубич. Исход встречи решился в третьей партии – и тут Арина Соболенко была сильнее и сконцентрированнее. Как результат – победа и путевка в финал Кубка Федерации!

Такой успех у нашей женской сборной по теннису впервые. Особой ценности результату добавляет и то, что команда Беларуси в нынешнем сезоне впервые играет в мировой группе престижного турнира, и сразу же добилась оглушительного успеха. С кем же скрестят ракетки белоруски в финале, пока неясно. Все зависит от того, кто же окажется сильнее в матче США-Чехия. Финал Кубка Федерации пройдет 11 и 12 ноября. И в случае победы американок мы осенью увидим большой теннис на минских кортах. Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко, которая сейчас набирает спортивную форму после рождения первенца, уже заявила, что вероятнее всего сыграет за команду Беларуси осенью.

Алена Сырова:

С громкой и долгожданной победой спортсменок поздравил Президент Александр Лукашенко. Вся страна ликует и поздравляет наших героинь! Так держать!