Илья Шиманович побил рекорд турнира на призы Сергея Коплякова: «Я выполнил задачу»

В программе второго дня международного турнира по плаванию на призы двукратного олимпийского чемпиона Сергея Коплякова значились четыре дистанции, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сильнейшие пловцы Беларуси, России и Узбекистана определяли сильнейших по короткой воде. Лидер нашей сборной Илья Шиманович стартовал на своей коронной дистанции 100 метров брассом и смог не только победить, но и побить собственный рекорд этого турнира, который держался шесть лет. Теперь наивысшее достижение – 56,68 секунды, что лучше предыдущего на 2 десятые и 16 сотых.

Илья Шиманович, победитель турнира:

Я выполнил задачу. На рекорд не делали акцент, потому что рекорд шестилетний, наверное, поэтому было очевидно, что проплыву быстрее. В целом сегодня доволен результатом. Сейчас нет достаточного количества стартов, стараюсь посетить все возможные, отработать скорость. Проявить свой адреналин, потому что давно этого не хватало. Я понимаю, что молодежи приятно посмотреть, потому что им этого не хватает – мастер-классы, фотографии, автографы. Поэтому я стараюсь посещать такие мероприятия, чтобы порадовать и себя, и окружающих.

У женщин в этой дисциплине сразу четыре белоруски претендовали на первую позицию, но на финише победа досталась чемпионке II Игр стран СНГ на этой же дистанции Алисе Белой. Среди соискательниц была и сегодняшняя именинница Анна Петруцкая, но она стала лишь четвертой. Правда, накануне девушка смогла установить новый рекорд на дистанции 200 брассом.

Анна Петруцкая, победительница турнира:

В конце года на самом деле очень тяжело даются турниры, потому что сил мало уже, предновогоднее настроение. Этот турнир – очередной опыт – проплыть, посмотреть свои результаты на данный момент.