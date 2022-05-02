Хоккейная сборная Беларуси во втором товарищеском матче уступила команде России

Новости Беларуси. Хоккейная сборная Беларуси во втором товарищеском матче против команды России, который состоялся в Туле, вновь проиграла. Но только в овертайме. И показав при этом бойцовские качества и хорошую игру, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Начало матча для сборной Беларуси не было обнадеживающим. На экваторе первого периода россиянами был нанесен двойной удар. Илья Сафонов, а через несколько десятков секунд и Данил Башкиров поразили ворота нашей команды. 2:0 – повели россияне. Во второй 20-минутке счет остался прежним, а вот на старте третьего периода Егор Чезганов сократил отставание, тем самым подбодрил свою команду и подарил надежду белорусским болельщикам. На исходе периода, играя в большинстве и с пустыми воротами, наши все же дожали соперника и усилиями Виталия Пинчука перевели игру в овертайм. Однако в дополнительное время Марат Хайруллин оформил победу сборной России – 3:2.