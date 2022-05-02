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Хоккейная сборная Беларуси во втором товарищеском матче уступила команде России

02 мая 2022 18:07
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Новости Беларуси. Хоккейная сборная Беларуси во втором товарищеском матче против команды России, который состоялся в Туле, вновь проиграла. Но только в овертайме. И показав при этом бойцовские качества и хорошую игру, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Хоккейная сборная Беларуси во втором товарищеском матче уступила команде России-1

Начало матча для сборной Беларуси не было обнадеживающим. На экваторе первого периода россиянами был нанесен двойной удар. Илья Сафонов, а через несколько десятков секунд и Данил Башкиров поразили ворота нашей команды. 2:0 – повели россияне. Во второй 20-минутке счет остался прежним, а вот на старте третьего периода Егор Чезганов сократил отставание, тем самым подбодрил свою команду и подарил надежду белорусским болельщикам. На исходе периода, играя в большинстве и с пустыми воротами, наши все же дожали соперника и усилиями Виталия Пинчука перевели игру в овертайм. Однако в дополнительное время Марат Хайруллин оформил победу сборной России – 3:2.  

Хоккейная сборная Беларуси во втором товарищеском матче уступила команде России-3

Теперь хоккейную команду Беларуси ожидает турнир в Санкт-Петербурге, который пройдет с 5 по 8 мая с участием национальной и молодежной сборных России.  

# Хоккей # Егор Чезганов # Виталий Пинчук

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