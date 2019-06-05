«Хороший состав, приличная конкуренция». Российская теннисистка прокомментировала турнир в Минске

4 июня наши Анна Кубарева и Виктория Канапацкая, с победы стартовавшие в основном раунде одиночного разряда, обеспечили себе места во втором круге, который начнется в 6 июля.

Новости Беларуси. На минском теннисном турнире завершился квалификационный раунд. Теперь все баталии проходят в основной сетке соревнований, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Амина Аншба, участница турнира (Россия):

25-тысячник здесь я играю впервые. Мне здесь очень нравится. Хорошая атмосфера, корты, люди. Вообще здесь очень благоприятные условия, очень комфортно играть. Здесь очень много иностранных игроков, поэтому довольно-таки не легко играть. Хороший состав, приличная конкуренция.

В противостоянии дуэтов борьбу продолжат наши Анна Кубарева и Виктория Канапацкая. Увы, но затем соревнования были остановлены из-за дождя. Финал состоится 8 июня. Днем позже определится победитель в одиночном разряде.