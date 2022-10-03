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Хоккей. Минское «Динамо» прервало серию поражений, обыграв нижегородское «Торпедо»

03 октября 2022 20:59
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Минские динамовцы провели очередной поединок в Континентальной хоккейной лиге. На выезде команда Крэйга Вудкрофта в Нижнем Новгороде обыграла местное «Торпедо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Минское «Динамо» прервало серию поражений, обыграв нижегородское «Торпедо»-1

Счет в матче в первом периоде открыли динамовцы – отличился Павел Варфоломеев. Во второй 20-минутке хозяева дважды реализовали численное преимущество и вышли вперед – 2:1. На экваторе третьего периода «зубры» восстановили равновесие. Пакетт забил эффектный гол, поразив ворота «Торпедо» с острого угла. А на второй минуте овертайма победу динамовцам принес Джозеф Душак. Белорусский клуб праздновал викторию со счетом 3:2 и таким образом прервал неудачную серию из четырех поражений.

# Хоккей # Седрик Пакетт # Крэйг Вудкрофт # Джозеф Душак # Павел Варфоломеев # Фотофакт

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