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Хоккеисты «Немана» повторно обыграли «Динамо-Молодечно»

21 ноября 2024 10:44
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«Неман» повторно обыграл «Динамо-Молодечно» в чемпионате страны по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лидер оступился дважды кряду впервые в текущем розыгрыше. Клуб из Гродно показательно провел первый период, в течение которого забросил три шайбы. Правда, и сам один раз пропустил. Во втором отрезке соперники по разу огорчили друг друга. В итоге виктория за «Неманом» – 4:2. 

Долгожданный балл набрал «Авиатор». Он в овертайме капитулировал перед «Локомотивом». «Славутич» справился в основное время.

# Хоккей

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