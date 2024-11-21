Хоккеисты «Немана» повторно обыграли «Динамо-Молодечно»

«Неман» повторно обыграл «Динамо-Молодечно» в чемпионате страны по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лидер оступился дважды кряду впервые в текущем розыгрыше. Клуб из Гродно показательно провел первый период, в течение которого забросил три шайбы. Правда, и сам один раз пропустил. Во втором отрезке соперники по разу огорчили друг друга. В итоге виктория за «Неманом» – 4:2.

Долгожданный балл набрал «Авиатор». Он в овертайме капитулировал перед «Локомотивом». «Славутич» справился в основное время.