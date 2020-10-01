Хоккеисты минского «Динамо» завершат выездную серию матчем с рижским «Динамо»

Долгое время матч был под вопросом. Во второй половине сентября латвийский клуб накрыло волной коронавируса, из-за чего команда ушла на двухнедельный карантин. Рижане должны были вернуться 5 октября, но местные власти сократили срок изоляции до 10 дней, что позволило сегодняшней игре состояться.

Однако и без COVID-19 хоккейные дела у латышей не очень. Из шести матчей только один оказался победным. Сейчас «Динамо» с тремя очками замыкает турнирную таблицу Запада. У минчан же, наоборот, дела были – лучше не придумаешь.

«Зубры» с 16 очками идут на третьем месте Западной конференции, уступая ЦСКА лишь один балл. Сейчас на счету «бело-синих» шесть побед и ни одного поражения в выездных матчах сезона.