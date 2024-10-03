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Хоккеисты «Динамо-Минск» проиграли СКА в домашнем поединке КХЛ

03 октября 2024 19:38
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Хоккеисты минского «Динамо» провели домашний поединок в рамках регулярного чемпионата КХЛ. В соперниках значился клуб из Санкт-Петербурга СКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты «Динамо-Минск» проиграли СКА в домашнем поединке КХЛ-1

Данная дуэль стала для оппонентов первой в текущем розыгрыше. Счет в матче открыли гости на 27 секунде. У них получилась быстрая атака, в результате которой Василий Глотов поразил ворота минчан. Больше цифры на табло в первом отрезке не менялись. На экваторе второй 20-минутки Арсений Грицюк удвоил преимущество «армейцев». А под занавес дуэли Глотов оформил дубль и не оставил шансов нашим парням. «Зубры» так и не смогли взломать оборону СКА. Поражение – 0:3. 

Следующий поединок подопечные Дмитрия Квартального проведут 6 октября на выезде против «Сочи». 

# Хоккей

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