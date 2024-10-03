БЧ обыграл «Дорожник» на ЧБ по мини-футболу

На седьмой минуте Олег Грицук вывел гостей вперед. Хозяева смогли ответить только во втором тайме. Однако затем их было не остановить, дружина еще трижды поразила ворота своих оппонентов. «Минчане» не сдавались и отыграли один мяч, но на большее их не хватило. Победа БЧ – 4:2. Остальные матчи тура пройдут в предстоящие выходные.