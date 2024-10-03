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БЧ обыграл «Дорожник» на ЧБ по мини-футболу

03 октября 2024 19:38
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В Гомеле стартовал пятый тур чемпионата Беларуси по мини-футболу. Местный клуб БЧ принимал столичный «Дорожник», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

БЧ обыграл «Дорожник» на ЧБ по мини-футболу-1

На седьмой минуте Олег Грицук вывел гостей вперед. Хозяева смогли ответить только во втором тайме. Однако затем их было не остановить, дружина еще трижды поразила ворота своих оппонентов. «Минчане» не сдавались и отыграли один мяч, но на большее их не хватило. Победа БЧ – 4:2. Остальные матчи тура пройдут в предстоящие выходные.

# Мини-футбол

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