ХК «Динамо-Минск». Вслед за чипсами у клуба появится и фирменное пиво

В портфеле «Динамо» уже немало фирменных продуктов, но самого, пожалуй, главного для хоккейного болельщика напитка – пива – явно не хватало.

Алексей Торбин, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:

Мы в первую очередь хотели, чтобы это было большое отечественное предприятие. Чтобы мы могли продавать это пиво не только в отдельных магазинах Минска, а чтобы оно было узнаваемым и находилось по всей территории Беларуси.

У пивоваров – свой рассчет на это соглашение. Хоккейный брэнд поможет продвигать новый сорт. Будет и кому пить динамовское пиво.

Григорий Петкевич, генеральный директор завода-производителя:

При такой армии поклонников «Динамо» мы рассчитываем на коммерческий успех. Потому что проект и продукт сам по себе оговорен с руководством клуба, он востребован будет на рынке.

Пенный напиток разрабатывали специально под «Динамо»: в надежде, что для болельщиков минчан вкус фирменного пива станет вкусом победы.

Григорий Петкевич, генеральный директор завода-производителя:

Это светлое пиво плотностью 13%, алкоголем не более 5%. Это достойное, мужское, хорошее пиво с ароматическими сортами хмеля. Это будет вкусный, прекрасный, высококачественный продукт. Для нас это честь.

К старту нового сезона, помимо фирменного пива, болельщиков ждет еще около 10 продуктов. И кое-что можно попробовать или надеть уже прямо сейчас.

Лидия Семенова, начальник отдела маркетинга ХК «Динамо-Минск»:

Уже сейчас в магазины поступила практически вся коллекция весна-лето, которую мы делали совместно с одним из ведущих белорусских производителей. Увидела свет коллекция для малышей, для самых маленьких, первая коллекция в КХЛ, от рождения и до трех лет. Также поступит к началу сезона новая коллекция клубной атрибутики. Это будет качество и дизайн другого уровня. Мы ожидаем, что это будет вполне доступно по цене.

Зарабатывать на хоккее как в Америке или Европе в «Динамо» учатся вполне успешно. Но без болельщиков это не получится. И в минском клубе делают все, чтобы привлечь людей на трибуны, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

Лидия Семенова, начальник отдела маркетинга ХК «Динамо-Минск»:

Что касается предматчевого шоу, которым славился наш клуб во всей Лиге, каких-то моментов работы с болельщиками, то, конечно, мы готовимся. У нас работа не закончена, у нас сейчас самый горячий сезон – предсезонка. У маркетологов отпусков не бывает, работаем.

Воспользовались мы моментом и задали руководству «Динамо» несколько специфически хоккейных вопросов. Один из них касался Дмитрия Коробова и его перехода в ярославский «Локомотив».

Алексей Торбин, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:

Ярославский «Локомотив» предложил Дмитрию Коробову контракт. Для нас это было очень приятно с точки зрения, что молодой хоккеист, но уже есть хорошие предложения от клуба, который ставит перед собой высокие спортивные задачи.

Вы знаете, что в связи с гибелью команды, «Локомотиву» было предоставлено беспрецедентное право: они могут из-под контракта взять молодых хоккеистов, делать им предложения. Если хоккеист согласен, то он может перейти. Поэтому сейчас вопрос стоит в игроке: либо он переходит в этот клуб, либо, насколько я знаю, у него есть интерес играть в НХЛ.

Неясна и судьба Александра Кулакова. Молва сватает нападающего в магнитогорский «Металлург».

Алексей Торбин, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:

По Кулакову будет немного позже комментировать.

Наконец, произошло измнение на тренерском мостике дочернего «Динамо-Шинника» из Бобруйска. Владимира Заблоцкого у руля команды сменил уроженец Витебской области, воспитанник латвийского хоккея Александр Белявский. Ассистировать ему будет Александр Макрицкий.

Алексей Торбин, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:

При назначении на должность у нас было условие – попадание команды в плей-офф. Команда не попала в плей-офф, не хватило пяти очков. Мы не отходим от тех принципов, при которых назначали главного тренера. Но Владимир Заблоцкий, мы договорились с ним, остается в структуре клуба. Он будет работать в нашей детско-юношеской школе с старшим возрастом.