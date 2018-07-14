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Финал ЧМ по футболу. Животные-предсказатели определили победителя

14 июля 2018 12:29
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15 июля разрешится главная интрига чемпионата мира по футболу. Франция и Хорватия поспорят за Кубок мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финал ЧМ по футболу. Животные-предсказатели определили победителя -1

Букмеры однозначным фаворитом считают французов. А хорваты в привычном для себя амплуа – догоняющих.

В их победу не верят даже животные-предсказатели. Верблюдица Марья из зоопарка Душанбе поставил на викторию французов в этом матче.

Финал ЧМ по футболу. Животные-предсказатели определили победителя -4

С ней согласен и попугай Ньютон. Добавим, оба прогнозиста пока на этом чемпионате не ошибались.

Финал ЧМ по футболу. Животные-предсказатели определили победителя -7

Финал ЧМ по футболу. Животные-предсказатели определили победителя -9

# Чемпионат мира по футболу # Фотофакт

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