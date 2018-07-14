Финал ЧМ по футболу. Животные-предсказатели определили победителя

15 июля разрешится главная интрига чемпионата мира по футболу. Франция и Хорватия поспорят за Кубок мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Букмеры однозначным фаворитом считают французов. А хорваты в привычном для себя амплуа – догоняющих. В их победу не верят даже животные-предсказатели. Верблюдица Марья из зоопарка Душанбе поставил на викторию французов в этом матче.