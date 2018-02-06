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Если выиграем, попадаем «на республику». Как в Витебске юные биатлонисты готовятся к соревнованиям «Снежный снайпер»

06 февраля 2018 09:33
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Новости Беларуси. Областной отбор республиканских соревнований по биатлону на призы Президентского спортивного клуба «Снежный снайпер-2018» прошел в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если выиграем, попадаем «на республику». Как в Витебске юные биатлонисты готовятся к соревнованиям «Снежный снайпер» -1

Три сотни детей и подростков из всех уголков северного региона сражались за участие в национальных соревнованиях. Особенность «Снежного снайпера» в том, что состязаться могут только те дети, которые занимаются лыжными гонками и биатлоном непрофессионально. Однако, здесь всё по-взрослому, только школьники бегут на лыжах без оружия.

Если выиграем, попадаем «на республику». Как в Витебске юные биатлонисты готовятся к соревнованиям «Снежный снайпер» -4

Участники соревнований:
Тренируемся каждый день по возможности, по погодным условиям.

Если выиграем, то попадаем «на республику». Нас даже в городе узнавали. Говорили: «Какой ты молодец!».

Для того, чтобы юным биатлонистам было чем гордиться, приходится преодолевать сложные трассы, часто теряя лыжи и сбивая коленки. Впрочем, эти ребята уже неоднократно проявляли себя на различных соревнованиях – занимали призовые места в районных стартах, а теперь они получили возможность заявить о себе на всю область.

Если выиграем, попадаем «на республику». Как в Витебске юные биатлонисты готовятся к соревнованиям «Снежный снайпер» -7

Если выиграем, попадаем «на республику». Как в Витебске юные биатлонисты готовятся к соревнованиям «Снежный снайпер» -9

Если выиграем, попадаем «на республику». Как в Витебске юные биатлонисты готовятся к соревнованиям «Снежный снайпер» -11

Опыт и возраст здесь не важны. Среди участников немало новичков. За юными биатлонистами следят не только тренеры. На соревнованиях всегда присутствуют представители ведущих спортивных школ области. Они пытаются разглядеть начинающих спортивных звезд.

Если выиграем, попадаем «на республику». Как в Витебске юные биатлонисты готовятся к соревнованиям «Снежный снайпер» -14

Сергей Бабич, директор Витебского областного центра физического воспитания и спорта учащихся и студентов:
Шанс засветиться и шанс показать свои умения, попасть на карандаш именно к тренерскому составу, чтобы заниматься в дальнейшем профессионально спортом, безусловно, у них есть.

Сами старты интересные, детки всегда их ждут с нетерпением. Многие надеются попасть на республиканские соревнования. Подходят, спрашивают: «Когда «республика»? Я сегодня готов, побегу, буду стараться».

Если выиграем, попадаем «на республику». Как в Витебске юные биатлонисты готовятся к соревнованиям «Снежный снайпер» -17

«Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба проходит в стране в 11-й раз. За историю проведения турнира десятки тысяч школьников приняли участие в предварительных стартах. До конца недели отборочные этапы должны завершиться по всей Беларуси. Победителей ждут в Раубичах с 21 по 25 февраля.

# Спортивные соревнования # Фотофакт # Сергей Бабич

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