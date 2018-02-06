Если выиграем, попадаем «на республику». Как в Витебске юные биатлонисты готовятся к соревнованиям «Снежный снайпер»

Новости Беларуси. Областной отбор республиканских соревнований по биатлону на призы Президентского спортивного клуба «Снежный снайпер-2018» прошел в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три сотни детей и подростков из всех уголков северного региона сражались за участие в национальных соревнованиях. Особенность «Снежного снайпера» в том, что состязаться могут только те дети, которые занимаются лыжными гонками и биатлоном непрофессионально. Однако, здесь всё по-взрослому, только школьники бегут на лыжах без оружия.

Участники соревнований:

Тренируемся каждый день по возможности, по погодным условиям. Если выиграем, то попадаем «на республику». Нас даже в городе узнавали. Говорили: «Какой ты молодец!». Для того, чтобы юным биатлонистам было чем гордиться, приходится преодолевать сложные трассы, часто теряя лыжи и сбивая коленки. Впрочем, эти ребята уже неоднократно проявляли себя на различных соревнованиях – занимали призовые места в районных стартах, а теперь они получили возможность заявить о себе на всю область.

Опыт и возраст здесь не важны. Среди участников немало новичков. За юными биатлонистами следят не только тренеры. На соревнованиях всегда присутствуют представители ведущих спортивных школ области. Они пытаются разглядеть начинающих спортивных звезд.

Сергей Бабич, директор Витебского областного центра физического воспитания и спорта учащихся и студентов:

Шанс засветиться и шанс показать свои умения, попасть на карандаш именно к тренерскому составу, чтобы заниматься в дальнейшем профессионально спортом, безусловно, у них есть. Сами старты интересные, детки всегда их ждут с нетерпением. Многие надеются попасть на республиканские соревнования. Подходят, спрашивают: «Когда «республика»? Я сегодня готов, побегу, буду стараться».