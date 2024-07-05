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Экипаж Сергея Вязовича занял 4 место на стартовом этапе ралли «Шёлковый путь»

05 июля 2024 19:34
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В Томске стартовал 14-й международный ралли-марафон «Шелковый путь». На первом этапе гонщики преодолели спецучасток протяженностью 25 километров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Экипаж Сергея Вязовича занял 4 место на стартовом этапе ралли «Шёлковый путь»-1

В зачете грузовиков действующий победитель – белорусский коллектив под руководством Сергея Вязовича показал в прологе четвертый результат. В десятку сильнейших попали еще два грузовика «МАЗ-СПОРТавто»: Алексей Вишневский стал шестым, Виталий Мурылев замкнул топ. В нынешнем году ралли состоит из 11 этапов и завершится 15 июля в столице Монголии. Завтра, 6 июля, участников ожидают два спецучастка общей протяженностью 180 километров. Маршрут будет проходить по грунтовым дорогам с оврагами и перелесками.

# Спортивные соревнования

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