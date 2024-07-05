Экипаж Сергея Вязовича занял 4 место на стартовом этапе ралли «Шёлковый путь»

В зачете грузовиков действующий победитель – белорусский коллектив под руководством Сергея Вязовича показал в прологе четвертый результат. В десятку сильнейших попали еще два грузовика «МАЗ-СПОРТавто»: Алексей Вишневский стал шестым, Виталий Мурылев замкнул топ. В нынешнем году ралли состоит из 11 этапов и завершится 15 июля в столице Монголии. Завтра, 6 июля, участников ожидают два спецучастка общей протяженностью 180 километров. Маршрут будет проходить по грунтовым дорогам с оврагами и перелесками.