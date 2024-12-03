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«Динамо-Молодечно» уступило «Могилёву» в ЧБ по хоккею

03 декабря 2024 11:32
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Игровой день в чемпионате Беларуси по хоккею принес немало неожиданных результатов. Лидер турнирной таблицы, «Динамо-Молодечно», уступило предпоследней команде, «Могилеву» – 1:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У победителей шайбы забрасывали Данила Гапеев и Матвей Матерухин, а голкипер Дмитрий Кропов отразил 40 бросков. «Динамо-Молодечно» все еще на вершине, но соперники уже рядом: «Юность» отстает от лидера на одно очко, «Неман» на 2. Вторую победу в чемпионате и первую в основное время одержал «Авиатор». Команда из Барановичей справилась со смоленским «Славутичем» – 3:2. Победную шайбу забросил Евгений Хузеев. В еще одном матче «Лида» обыграла оршанский «Локомотив» – 6:4.

# Хоккей

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