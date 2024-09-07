«Динамо-БГУФК» одержало победу в квалификации женской Лиги Чемпионов

Минская команда «Динамо-БГУФК» одержала победу в квалификации женской Лиги Чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом матче 9-й группы стартового раунда столичные футболистки потерпели поражение от ирландского клуба «Пимаунт Юнайтед» со счетом 1:2. В поединке за третье место в своем квартете наша команда встречалась со «Спартаком» из Словакии. Уступая по ходу игры 0:2, дружина Юрия Малеева во втором тайме сначала счет сравняла, а затем в компенсированное время забила победный гол. Виктория – 3:2. Белорусский клуб на стадии квалификации занял третье место в 9-й подгруппе.