Дарья Домрачева принесла первое золото Беларуси на зимней Олимпиаде и второе - за всю историю олимпийских игр! Спасибо и болельщикам!

Новости Беларуси. И начнем наш выпуск с самой ожидаемой новости.

Дарья Домрачева завоевала первую для нашей страны золотую олимпийскую медаль в гонке преследования. Это второе золото за историю участия белорусских спортсменов в зимних Олимпийских играх.

Дарья Домрачева отправилась в бой с 9 позиции со стартовым отставанием от лидера больше чем в полминуты. Однако, уже первая стрельба, на которой белоруска показала 100% точность, позволила ей вплотную приблизиться к возглавляющей гонку словачке Анастасии Кузьминой.

Ко второй лежке оппонентки подошли одновременно. Но если Кузьмину в столь важный момент нервы подвели, то вот наша биатлониста вновь показала класс и, закрыв все мишени, отправилась на лыжню лидером.

Гроссмейстерская точность на стойке и привычно высокая скорость на лыжне — и к последнему огневому рубежу Дарья Домрачева имела больше сорока секунд запаса над ближайшими преследователями. В таких условиях даже промах в последнем выстреле не смог отнять победу у нашей биатлонной примы!

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Между прибрежным и горным кластерами для болельщиков курсирует специальный поезд, называется ласточка. Расстояние в 50 километров он преодолевает меньше чем за час. На время Олимпиады проехать в таком транспорте можно абсолютно бесплатно, что не может не радовать. Среди приятных особенностей есть возможность зарядить мобильный телефон.

За один рейс такой состав способен доставить одновременно более 2 тысяч человек. На тесноту здесь не обижаются! На играх все болельщики - большая семья! Вот спортивные фанаты из Польши. С трибун будут кричать не только за своих спортсменов!

Фанаты из Польши:

Мы приезжаем на Олимпиаду, чтобы болеть и за наших, и за всех, это свято! Ваш человек — тренер нашей Юстины Ковальчик.

У вас хорошие девочки, которые бегают биатлон, думаю, они могут получить золотую медаль.

Заядлых болельщиков легко узнать по яркой атрибутике, благо магазины предлагают полный набор, начиная от традиционных шарфиков, заканчивая головными уборами даже в виде олимпийских талисманов. Правда, все это выльется в копеечку. Магниты от 7 долларов, шапка в 10 раз дороже.

Валентина Кулакова, продавец магазина сувениров:

Сначала мы магниты продавали по 50 руб., сейчас они уже 200 руб. Всех интересует олимпийская символика, хотя иностранцы любят наши матрешки, медведей, почему-то в нашем магазине спрашивают водку.



Олимпийская чемпионка Тамара Тихонова вспоминает белые игры в Калгари. Тогда, в 1988 году, она завоевала для СССР сразу три медали. Дважды на дистанции лыжных гонок пришла первой! Хотя сейчас на трибунах она будет в качестве болельщика, каких усилий стоит медаль - знает по себе.

Тамара Тихонова, чемпионка Олимпийских игр в Калгари (1988 год):

У вас Домрачева сильна, я хочу пожелать ей удачи, успехов, я за нее очень сильно болею. Конечно, всем белорусским и всем нашим, особенно нашим, русским спортсменам, хочется пожелать, чтобы были медали, очень ждем. Я никогда не думала, когда сама бегала, что так болельщики ждут именно этих медалей, сейчас сама это испытываю. Просто когда они выигрывают, кажется, сама выигрываешь.

Как говорят сами спортсмены, поддержка болельщиков - чуть ли не половина успеха! Если пробегающий на большой скорости биатлонист и не заметит белорусский флаг, то обязательно услышит поддержку белорусских любителей спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.