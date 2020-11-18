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«Цмоки» обыграли израильский «Хапоэль» в матче Лиги чемпионов

18 ноября 2020 13:24
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Новости Беларуси. «Цмоки» победно завершают первый круг группового этапа Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Цмоки» обыграли израильский «Хапоэль» в матче Лиги чемпионов-1

17 ноября «драконы» встречались с израильским «Хапоэлем». Минчане уверенно начали встречу, и, как следствие, победа – 79:69. Лучшим у «драконов» стал Томс Лейманис, набравший 20 очков.

Отметим, «Цмоки» сейчас идут на втором месте в своей группе, на один балл уступая лидеру – греческому АЕКу. В следующем матче в рамках Лиги чемпионов 15 декабря «драконы» дома примут «Хапоэль».

# Баскетбол # Томс Лейманис # Фотофакт

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