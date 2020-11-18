«Цмоки» обыграли израильский «Хапоэль» в матче Лиги чемпионов

Новости Беларуси. «Цмоки» победно завершают первый круг группового этапа Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

17 ноября «драконы» встречались с израильским «Хапоэлем». Минчане уверенно начали встречу, и, как следствие, победа – 79:69. Лучшим у «драконов» стал Томс Лейманис, набравший 20 очков.

Отметим, «Цмоки» сейчас идут на втором месте в своей группе, на один балл уступая лидеру – греческому АЕКу. В следующем матче в рамках Лиги чемпионов 15 декабря «драконы» дома примут «Хапоэль».