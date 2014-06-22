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ЧМ-2014 по футболу. Гол россиянам забил кореец, зарабатывающий $140 в месяц

22 июня 2014 15:29
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ЧМ-2014 по футболу. Ли Кьюн Хо из Южной Кореи, самый низкооплачиваемый футболист чемпионата мира в Бразилии, забил гол в ворота сборной России. Как сообщает корейская пресса, заработок этого спортсмена составляет примерно 140 долларов США.

Причина в том, что форвард выступает за армейский клуб «Санчжу Санму», в котором играют футболисты, проходящие военную службу. Зарплата всех футболистов «Санчжу Санму» одинакова.

Напомним, Россия и Южная Корея 18 июня сыграли вничью (1:1).

Счет в матче открыли южнокорейцы. На 68-ой минуте из-за пределов штрафной забивает Ли Кьюн Хо.

Вратарь сборной Росси Игорь Акинфеев мог взять этот мяч, но смог только переправил его в ближний угол. Этот гол не должен был пропускать и школьник, считает опытный англиский футболист Фил Невилл.

Россия, оказавшись в роли догоняющего, проводит две замены – на поле появляются Игорь Денисов и Александр Кержаков.

Это быстро приносит результат. Уже через 5 минут Россия сравнивает счет.

Подробности матча Россия-Южная Корея читайте здесь!

# Чемпионат мира по футболу # Александр Кержаков # Игорь Акинфеев # Ли Кьюн Хо

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