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«Черноморская регата» в Сочи: как выступили белорусы?

30 ноября 2022 15:51
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Новости Беларуси. В Сочи завершилась «Черноморская регата» по парусному спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В ходе соревнований, несмотря на изменчивые погодные условия, белорусские спортсмены сумели показать высокие результаты.  

«Черноморская регата» в Сочи: как выступили белорусы?-1

Золотую медаль завоевал Ярослав Захаров в классе «Техно». Вице-чемпионкой стала Татьяна Дроздовская в «Лазер-Радиале», а Максим Дягель и Иван Чичин добыли бронзовые награды в «Лазер-Стандарте» и «Техно-2» соответственно. Всего в регате приняли участие 240 спортсменов.  

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# Парусный спорт # Ярослав Захаров # Татьяна Дроздовская # Максим Дягель # Иван Чичин # Фотофакт

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