«Черноморская регата» в Сочи: как выступили белорусы?

Новости Беларуси. В Сочи завершилась «Черноморская регата» по парусному спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В ходе соревнований, несмотря на изменчивые погодные условия, белорусские спортсмены сумели показать высокие результаты.

Золотую медаль завоевал Ярослав Захаров в классе «Техно». Вице-чемпионкой стала Татьяна Дроздовская в «Лазер-Радиале», а Максим Дягель и Иван Чичин добыли бронзовые награды в «Лазер-Стандарте» и «Техно-2» соответственно. Всего в регате приняли участие 240 спортсменов.