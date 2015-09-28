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ЧЕ-2015 по волейболу: женская сборная Беларуси обыграла сборную Хорватии

28 сентября 2015 08:45
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Новости Беларуси. Волейболистки женской сборной сыграли второй матч на чемпионате Европы в Роттердаме. В рамках группы С белорусские девушки уступили восточным соседкам — 0:3. Для россиянок это уже вторая кряду виктория — в субботу, 26 сентября, от их рук пострадали болгарские соперницы. Белорусская же команда позавчера разгромила сборную Хорватии — 3:0.

Сегодня, 28 сентября, в 18:00 подопечным Петра Хилько предстоит последнее сражение групповой стадии против Болгарии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Волейбол

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