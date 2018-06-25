«Было жалко, что много техники уничтожали»: как создавался музей авиационной техники в ДОСААФ
Новости Беларуси. Есть у Минского аэроклуба ДОСААФ особая гордость – музей авиационной техники, рассказали в программе «Центральный регион». Он родился в 98-м году, начиналось все с сожаления, что списанная техника пойдет на металлолом. Поначалу удалось спасти 4 единицы авиационной техники,
сегодня число экспонатов в музее близится к 50.
Николай Мочанский, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ:
В этот период 98-99 год очень много техники резали и уничтожали. Лишняя избыточная техника была. И было жалко, что много самолетов и вертолетов уходит под нож на металлолом.
Сначала я предложил найти место, чтобы там оставлять технику и не резать ее!
И когда было 25 самолетов и вертолетов, открыли музей. Мы и с болот забирали, в колхозы ездили, забирали брошенные машины, реставрировали. Есть самолеты, которые мы реставрировали по 8-9 лет. С России вывезли 11 самолетов.
Сергей Юхневич, специалист музейного сектора, лётчик-спортсмен Минского аэроклуба ДОСААФ:
Сейчас мы можем наблюдать 42 уникальные машины,
среди которых и самый большой в мире серийный вертолет Ми-26 и один из самых быстрых в мире истребителей, который развивает скорость до 3 тысяч километров в час.
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