«Будет хорошая возможность выиграть». Вудкрофт перед стартом Кубка Первого канала

Сборная Беларуси по хоккею провела уже третью тренировку в Москве перед Кубком Первого канала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

15 декабря белорусы проведут дебютный поединок на турнире. В оппонентах игроки Казахстана. 16-го пройдет турнир три на три. А завершится Кубок Первого канала 18 декабря дуэлью с россиянами.

Крэйг Вудкрофт, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

Хоккеисты получили возможность сыграть за свою страну, это очень эмоциональный момент, то, чем можно гордиться. У нас будет хорошая возможность выиграть матч, если команда справится с волнением, эмоциями, сможет поддерживать высокий уровень концентрации.