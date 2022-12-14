Прямой эфир

«Будет хорошая возможность выиграть». Вудкрофт перед стартом Кубка Первого канала

14 декабря 2022 17:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сборная Беларуси по хоккею провела уже третью тренировку в Москве перед Кубком Первого канала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Будет хорошая возможность выиграть». Вудкрофт перед стартом Кубка Первого канала-1

15 декабря белорусы проведут дебютный поединок на турнире. В оппонентах игроки Казахстана. 16-го пройдет турнир три на три. А завершится Кубок Первого канала 18 декабря дуэлью с россиянами.

«Будет хорошая возможность выиграть». Вудкрофт перед стартом Кубка Первого канала-4

Крэйг Вудкрофт, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Хоккеисты получили возможность сыграть за свою страну, это очень эмоциональный момент, то, чем можно гордиться. У нас будет хорошая возможность выиграть матч, если команда справится с волнением, эмоциями, сможет поддерживать высокий уровень концентрации.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Хоккей # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Бешенковичах открыли многофункциональную спортивную площадку
14 декабря 2022 16:12

В Бешенковичах открыли многофункциональную спортивную площадку

НХЛ. «Вашингтон» Алексея Протаса обыграл «Чикаго»
14 декабря 2022 13:34

НХЛ. «Вашингтон» Алексея Протаса обыграл «Чикаго»

Белорусских и российских боксёров восстановили в рейтинге WBA
14 декабря 2022 13:33

Белорусских и российских боксёров восстановили в рейтинге WBA