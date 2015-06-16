Бронзовую медаль на Европейский играх в Баку завоевала мужская четверка байдарочников

Новости Азербайджана. Бронзу завоевала наша мужская четверка байдарочников.
Во второй половине дня продолжатся заезды гребцов и у нас есть все шансы на награды.
А в эти минуты проходят соревнования борцов, где наши атлеты ранее уже показали медальный результат.
Также в копилке сборной Беларуси на Евроиграх второе золото.
Чемпионом в стрельбе из пневматической винтовки стал Виталий Бубнович. Судьбу первой ступени пьедестала решил последний — 20-й выстрел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Продолжаем болеть за наших!