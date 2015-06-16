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Бронзовую медаль на Европейский играх в Баку завоевала мужская четверка байдарочников

16 июня 2015 07:20
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Новости Азербайджана. Бронзу завоевала наша мужская четверка байдарочников.

Во второй половине дня продолжатся заезды гребцов и у нас есть все шансы на награды.

А в эти минуты проходят соревнования борцов, где наши атлеты ранее уже показали медальный результат.

Также в копилке сборной Беларуси на Евроиграх второе золото.

Чемпионом в стрельбе из пневматической винтовки стал Виталий Бубнович. Судьбу первой ступени пьедестала решил последний — 20-й выстрел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продолжаем болеть за наших!

 

 

# Европейские игры

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