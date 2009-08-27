Борисовский БАТЭ сегодня сразится с «Литексом»

Прямая трансляция из Ловеча начнется в 21.00.

Неделю назад в Борисове футболисты БАТЭ много атаковали, но защитники и голкипер болгарской команды не позволили хозяевам забить хотя бы один мяч. А незадолго до финального свистка бразильский легионер «Литекса» Сандриньо воспользовался грубой ошибкой обороны борисовчан и забил победный гол - 1:0 в пользу гостей.

Несмотря на поражение, главный тренер борисовчан Виктор Гончаренко не считает, что его подопечные уже потеряли шансы продолжить выступления на европейской арене. В завтрашнем матче в Болгарии белорусский чемпион намерен взять реванш и выйти в групповой этап Лиги Европы.