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Борисовский БАТЭ сегодня сразится с «Литексом»

27 августа 2009 06:14
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Прямая трансляция из Ловеча начнется в 21.00.

Неделю назад в Борисове футболисты БАТЭ много атаковали, но защитники и голкипер болгарской команды не позволили хозяевам забить хотя бы один мяч. А незадолго до финального свистка бразильский легионер «Литекса» Сандриньо воспользовался грубой ошибкой обороны борисовчан и забил победный гол - 1:0 в пользу гостей.

Несмотря на поражение, главный тренер борисовчан Виктор Гончаренко не считает, что его подопечные уже потеряли шансы продолжить выступления на европейской арене. В завтрашнем матче в Болгарии белорусский чемпион намерен взять реванш и выйти в групповой этап Лиги Европы.

# ФК БАТЭ # Лига Европы

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