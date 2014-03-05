Боец смешанного стиля Александр Емельяненко обвинен в изнасиловании

Новости России. Жительница Москвы обратилась в милицию с заявлением об изнасиловании. В день предполагаемого изнасилования женщина убиралась в квартире спортсмена по просьбе своей подруги, которая служит у Емельяненко домработницей.

«Комсомольская правда» со ссылкой на следствие:

Домработница Емельяненко попросила подменить ее. Когда пострадавшая убиралась в спальне, пьяный спортсмен напал на нее. Сначала ударил ее по голове, а потом несколько раз надругался над ней. После этого Александр забрал у женщины паспорт, и заявил, что она теперь будет на него работать. Но жертва предпочла такому трудоустройству обращение в полицию.

Это уже второе дело об изнасиловании, в котором фигурирует имя Александра Емельяненко. Летом прошлого года в московскую полицию обратилась 23-летняя девушка, которая обвинила спортсмена в изнасиловании. Емельяненко, в свою очередь, заявил, что пригласил девушку для оказания интимных услуг, и теперь она вымогает у него деньги. Впоследствии от обвинений девушка отказалась и забрала заявление.

Оскорбления, унижения, угрозы и избиения. Сталкиваясь с этим на улице, на работе или даже на собственной кухне, белорусские женщины, как правило, не идут жаловаться. Одни не хотят выносить сор из избы, другие винят во всем только себя, пытаются перевоспитать домашнего агрессора. Но, в основном, просто не верят, что им помогут, или просто боятся себя опозорить. Так есть ли средство от насилия? Говорит ли что-то об этом Закон? И что предпринимается в государстве, чтобы женщину беречь? Смотрите видео.