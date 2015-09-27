«Без страны это все было бы невозможно». Как Беларусь растит будущих чемпионов

Новости Беларуси. Серьезным спортивным экзаменом для Беларуси станет предстоящая Олимпиада в Рио-де-Жанейро. На неделе президент подписал заявку на участие команды страны в летних Играх 2016 года. 59 белорусских спортсменов уже выполнили требования и нормативы для участия в 10 видах спорта и 37 дисциплинах.

Александр Згировский, член национальной сборной Беларуси по теннису среди юношей и девочек до 14 лет:

У нас очень много спортсменов, на которых можно равняться: Максим Мирный, Виктория Азаренко, Владимир Волчков. Они просто звезды.

Восходящей звездой называют и юного Сашу Згировского. В свои 14 он – первая ракетка национальной юношеской сборной по теннису. За детскими плечами – взрослый триумф. И уж точно недетская работа. Мальчик – многократный чемпион главного турнира страны, победитель международных соревнований. При этом он еще и круглый отличник.

Александр Згировский, член национальной сборной Беларуси по теннису среди юношей и девочек до 14 лет:

Мы сейчас поедем на «Masters» в Италию. Это такой итоговый турнир до 14 лет, где собираются восемь сильнейших по итогам года. После этого турнира установится окончательный европейский рейтинг до 14 лет. Надеюсь, конечно, привезти оттуда «золото».

К «золотым мечтам» Саши Згировского мы непременно еще вернемся, а пока – о медальном настоящем.

Их победы – это победы всей страны. Гордость. И, по сути, визитная карточка. За всю историю суверенной Беларуси наши спортсмены 91 раз поднимались на Олимпийский пьедестал. В определенных дисциплинах мы и вовсе впереди планеты всей. Биатлон и фристайл – медальный дуэт, проверенный временем и закрепленный рекордами.

Аналогов белорусскому Центру фристайла нет во всем мире. Тренироваться здесь лыжные акробаты могут круглый год. Вместо заснеженных гор – гигантский трамплин. Настоящая взлетная полоса и мягкое приземление на «водной подушке».

Дмитрий Дащинский, фристайлист, двукратный призер Олимпийских игр:

Из шипов состоит, похоже на жесткий снег, даже лед. Здесь лучше скорость набирается, оно более стабильное.

Спорткомплекс отрыли меньше года назад. Первым, кто испытал возможности акробатического полета здесь, был Дмитрий Дащинский. Двукратный призер Олимпийских игр признается: тест-драйв удался. А главное, что теперь есть возможность тренироваться и тренировать дома.

Дмитрий Дащинский, фристайлист, двукратный призер Олимпийских игр:

Для наших юниоров, для детей, которые смогут потом тренироваться с самого малого возраста, чего они не могли, когда надо было выезжать куда-то за границу. Это все-таки финансовые затраты. Не всегда была возможность свозить детей на сборы в Швейцарию или Чехию.

То, что усилия по поддержке того же фристайла не напрасны, говорят результаты последнего международного турнира. Эти кадры с Открытого чемпионата Беларуси по прыжкам в воду. Наша Анна Гуськова обошла соперниц и принесла в копилку сборной очередное «золото».

Николай Казеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:

Все мы работаем для того, чтобы у нас появились еще и Димы Дащинские, и Алексей Гришин, и Алла Цупер, и Антон Кушнир. Есть очень способные, мы их ищем. Но как они вырастут, как проявят себя, во многом зависит и от того, какие мы условия создадим, как будем готовить. Вот такой комплекс позволяет построить процесс очень правильно и грамотно, распределить его.

На неделе Александр Лукашенко подписал заявку Национального олимпийского комитета на участие в XXXI Олимпийских играх. 59 белорусских спортсменов уже выполнили требования и нормативы для участия в 10 видах спорта и 37 дисциплинах. На минувшей встрече с олимпийцами президент еще раз подчеркнул, насколько для Беларуси важны победы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

На любого спортсмена всегда оказывалось давление. Вы все на виду, вы великие, вы выступаете среди равных. Нам нужны Нестеренки, нам нужны Медведи. И Дашке сейчас говорю, и Вике: «Вы не вечные. У спортсмена жизнь самая короткая, короче, чем у президентов и политиков. А что потом за вами?» Поэтому, если вы, достигнув такой высоты, попадаете под критику в средствах массовой информации, ну что же, терпите и преодолевайте это давление. На вас давят не потому, что вы плохие, а потому, что ваши победы – это больше, чем политика. И когда я прихожу куда-то и говорю о Беларуси, немцы, европейцы, где очень любят биатлон, да по всему миру, вспоминают Домрачеву. Китайцы мне о ней говорят. Понимаете, насколько вы вмонтированы в эту политику? С этого начинается весь диалог на самом высоком уровне. И мы на это денег никогда не жалели. Но мы же небогато живем и никогда не нарушали свой договор со спортсменами. Положено, что пообещали отдать (многое, немного), но договорились – мы это делаем. В советские времена такого не было. Поэтому и спрос будет соответствующий.

А в этот же день у нового здания НОКа появится особая достопримечательность – Олимпийская аллея. Руками президента, легендарных спортсменов было положено ее начало.

Здесь «золотая рыбка» в родной стихии. Технику в новом водном комплексе университета физической культуры Александра Герасименя оттачивает каждый день. Условия позволяют.

Александра Герасименя, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр:

Как любой ребенок, я начинала в маленьком бассейне, 25-метровом, где мы тренировались достаточно долго. Первые мои соревнования в 50-метровом бассейне были, скажем так, без тренировки. Немножко было страшно, но мы справились. Сейчас, как вы видите, у нас большой бассейн, хороший тренажерный зал, у нас есть зал для аэробики. Все, что пожелаем.

А мы пожелаем Саше дальнейших побед. Ведь не секрет, что планы на Рио у двукратной чемпионки Олимпийских игр в Лондоне амбициозные, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

А мы снова возвращаемся на корты Академии тенниса. То, что у нас способны появляться звезды мировой величины – факт. Факт и то, что теперь их можно растить на родине.

Евгений Лавренов, тренер-преподаватель Национальной академии тенниса:

На данный момент у нас самые благоприятные условия для развития тенниса. Мы ни в чем не нуждаемся: у нас достаточно кортов, супер тренажерный зал, хороший тренерский состав.

Евгений Лавренов тренирует Сашу Згировского. А вот что интересно, его отец – Валерий Лавренов – был первым тренером Максима Мирного. Преемственность свойственна белорусской школе. А если сложить это с имеющейся базой.

Александр Згировский, отец А. Згировского:

Страна реально нам помогает. Мы на многих соревнованиях были, видели, например, украинских спортсменов. Они просто брошенные люди, они никому не нужны. Их результат никого не волнует, они просто так, сами по себе. Если у кого-то есть деньги, он едет. А мы ездим не просто так, мы ездим за страну, для страны. И страна нам помогает. Посмотрите, какой корт, какая Академия. Без страны это все было бы невозможно.

Кстати, здесь на корте Саша познакомился с Викторией Азаренко. Говорит, легендарная теннисистка дала несколько очень дельных советов. Возможно, и они помогут приблизить мечту.

Александр Згировский, член национальной сборной Беларуси по теннису среди юношей и девочек до 14 лет:

Я мечтаю помочь своей команде и выиграть Кубок Дэвиса, стать лучшим в мире. Очень большая мотивация – прославить нашу страну. Так как она не очень большая, чтобы даже в Африке, Эфиопии знали, что такое Беларусь, и спортсменов из нее.

И уж точно после таких слов веришь, что пока растут деревья в Олимпийской аллее, растет и спортивная плеяда.