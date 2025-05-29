Белорусы удачно стартовали на ЧЕ по академической гребле в Болгарии

Наши спортсмены удачно стартовали на чемпионате Европы по академической гребле – турнир начался в Болгарии, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Евгений Золотой финишировал первым в своем заезде и уверенно пробился в полуфинал. Время – 6 минут 38 секунд и 51 сотая. Другая участница Олимпийских игр в Париже Татьяна Климович показала второй результат и также продолжит борьбу на следующей стадии. В утренней сессии, но в финал, вышел Никита Корнеев. Он выступает в классе лодок легкого веса. Первые награды континентального форума разыграют 30 мая.