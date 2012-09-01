Белорусский пловец Игорь Бокий завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх-2012 в Лондоне

Новости Беларуси. Бобруйчанин Игорь Бокий принес Беларуси первую медаль на Паралимпийских играх-2012 в Лондоне, выиграв 31 августа золото на дистанции 100 м баттерфляем.

18-летний белорус преодолел дистанцию за 55,50 сек., установив паралимпийский рекорд. После первой половины дистанции Бокий, четырехкратный чемпион Европы, был вторым, но на второй сумел захватить лидерство, опередив на финише россиянина Романа Дубового (56,37 сек.). Бронзу с результатом 56,48 сек. завоевал австралиец Тимоти Анталфи.

Белорусский спортсмен обещает завоевать на Паралимпиаде в британской столице ещё три медали, сообщает ctv.by со ссылкой на «Прессбол».

Игорь Бокий, белорусский пловец:

Чувства очень приятные. Скажу, что не ожидал оказаться на первом месте, но теперь понимаю, что мне определенно понравилось стоять на пьедестале, собираюсь выиграть по крайней мере еще три медали.

К слову, Олимпиада в Лондоне – первая в карьере спортсмена, до этого юноша принимал участие в чемпионате Европы, где установил три мировых рекорда.

Родители отвели Игоря на плавание в шестилетнем возрасте, чтобы дисциплинировать ребенка, умерить его непоседливость, к тому же у мальчика начались проблемы со зрением. Последнее обстоятельство не позволяло заниматься другими видами спорта. Если поначалу Игорь, мог в чем-то провиниться перед преподавателями, то с годами становился усидчивей. Не заставили ждать и первые результаты на мировых состязаниях. Игорь – мастер спорта международного класса (МСМК), член национальной команды, постоянный состав (инваспорт). Чемпионат Европы (инваспорт): 400 м на спине – 1 место (мировой рекорд), 200 м комплексное плавание – 1 место (мировой рекорд), 100 м баттерфляй – 1 место (мировой рекорд), 400 м вольный стиль – 1 место.



Руслана Кравцова, директор детско-юношеской спортивной школы № 4 Бобруйска:

За многие годы развития плавания в Бобруйске, да и в области, пожалуй, таких выдающихся результатов не было. Надеемся, успехи нашего воспитанника позволят поднять плавание на новый уровень. Родители нашего чемпиона молодцы: они на протяжении десяти лет создавали все возможные условия для совершенствования сына.