Белорусский пловец Игорь Бокий завоевал третье «золото», установив очередной мировой рекорд на Паралимпиаде-2012

Новости Беларуси. 3 сентября поздно ночью очередную золотую медаль на Паралимпиаде в Лондоне завоевал белорусский пловец Игорь Бокий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бобруйчанин Игорь Бокий не знал равных на дистанции 100 метров на спине. Уже в квалификации наш соотечественник показал лучшее время среди всех участников, установив мировой рекорд. В финале белорус вновь значительно опередил конкурентов и заслуженно поднялся на верхнюю ступень пьедестала, став трехкратным чемпионом.

Две предыдущие медали высшей пробы спортсмен завоевал на стометровках баттерфляем и вольным стилем, причем во втором состязании также установил мировой рекорд. Напомним, после того, как Игорь завоевал первую Олимпийскую медаль, спортсмен пообещал завоевать на Паралимпиаде в британской столице ещё три медали.

Родители отвели Игоря на плавание в шестилетнем возрасте, чтобы дисциплинировать ребенка, умерить его непоседливость, к тому же у мальчика начались проблемы со зрением. Последнее обстоятельство не позволяло заниматься другими видами спорта.

Игорь Бокий, белорусский спортсмен:

На плавание привела мама. Врач сказал, что другие виды спорта с моими проблемами со зрением мне заказаны. Поначалу сопротивлялся, все норовил увильнуть от занятий, но сейчас маме весьма благодарен. Ведь спорт стал моим основным занятием.



Первым тренером будущего чемпиона стала Наталья Позднякова. Впоследствии она вспоминала, как Игорь вставал рано утром в любую погоду и не жаловался: практически ежедневно – по две тренировки. Последние несколько лет Игорь занимается со столичным тренером Геннадием Вишняковым.

Олимпиада в Лондоне – первая в карьере спортсмена, до этого юноша принимал участие в чемпионате Европы, где установил три мировых рекорда.



Руслана Кравцова, директор детско-юношеской спортивной школы № 4 Бобруйска:

За многие годы развития плавания в Бобруйске, да и в области, пожалуй, таких выдающихся результатов не было. Надеемся, успехи нашего воспитанника позволят поднять плавание на новый уровень. Родители нашего чемпиона молодцы: они на протяжении десяти лет создавали все возможные условия для совершенствования сына.

Спортсмен признаётся, что перед Паралимпиадой не строил заоблачных планов: надеялся на себя и на свои силы. Загадывать наперёд, по меньшей мере, опасно, утверждает Игорь.

Игорь Бокий, белорусский спортсмен:

Если бы стал задумываться о медалях, все закончилось бы провалом. Чрезмерное хотение перевозбуждает организм, и ты теряешь концентрацию. Так что я просто плыву от одной дистанции к другой. Нашей сборной никто не устанавливал медальный план, и это грамотное решение, потому что загадывать наперед всегда опасно. Пусть все идет своим ходом, никто излишне не напрягается и стремится показать тот результат, на который готов. Я, например, не слышал слов: «Ты обязан, ты должен».

Всего у паралимпийской сборной Беларуси 3 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые медали.