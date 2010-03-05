Белорусские толкатели ядра Надежда Остапчук и Андрей Михневич вошли в число претендентов на звание «Лучший атлет месяца»

Его присваивает Европейская федерация легкой атлетики.

Надежда Остапчук на чемпионате страны в Могилеве установила национальный рекорд – 21 метр и 70 сантиметров, и возглавила мировой рейтинг по итогам сезона. В числе конкуренток белоруски 9 спортсменок, среди них — турчанка Алемиту Бекеле и хорватская прыгунья в высоту Бланка Власич.

Андрей Михневич номинирован на звание лучшего спортсмена февраля за установление нового национального рекорда – 21 метр и 81 сантиметр. Предыдущее достижение принадлежало Сергею Каснаускасу и датировалось далеким 1984 годом. Михневич также вошел в число лидеров мирового рейтинга по итогам соревнований в помещении. У белоруса также 9 конкурентов, в том числе – француз Боб Тахри, испанец Серхио Санчез и чех Петр Свобода.

Проголосовать за Надежду Остапчук и Андрея Михневича можно на официальном сайте европейской федерации легкой атлетики european-athletics.org.