Белорусские синхронистки вернулись из Казани с 18 медалями

На мажорной ноте завершили сезон представительницы белорусского синхронного плавания, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 18 наград, 16 серебряных и 2 бронзовые, завоевали наши девушки на международном турнире «Игры Дружбы», который завершился в Казани. Такого успеха давно не было в этом виде спорта. Триумфаторы вернулись на родину. В Национальном аэропорту наших русалок искупали в овациях и цветах.

Грациозны, неповторимы, самобытны – это все про наших девушек. Сегодня они смогли прорвать завесу статистов, и наконец-то о них заговорили как о конкурентоспособных спортсменках, причем во всех возрастных категориях. На «Играх Дружбы» медали разыгрывали как взрослые, это представительницы национальных команд, так и молодежь и юниорки. Медальный багаж – 18 наград, серебро и две бронзы. От золота некоторых отделяли единицы. Свой мастер-класс продемонстрировала лидер команды Василина Хондошко. В соло белоруска схлестнулась с очень сильной фавориткой, россиянкой, четырехкратной чемпионкой мира и трехкратной Европы Варварой Субботиной. И в технической, и в произвольной программе Василина отстала от маститой соперницы чуть больше чем на три балла, такой результат можно считать успехом. Помимо сольной программы, Василина выступила еще в трех, включая олимпийский канкан.

Василина Хондошко, четырехкратный призер турнира «Игры Дружбы»:

Старт получился замечательный. Отличные баллы, отличное выступление, множество комментариев положительных. Поэтому мы довольны.

Такого никогда не было. 15-летние наши юниорочки, также в соло, смогли проявить себя. Анастасия Добровольская и Ксения Лебедева взяли бронзы, а это значит, что внутренняя конкуренция в олимпийском виде в ближайшие годы ожидается интересной. Порадовали групповички. Акробатическая, техническая и произвольная программы стали медальными для белорусок. В 2021 году на Европе в Будапеште девчата остановились в шаге от пьедестала.

Ксения Кулешова, трехкратный призер турнира «Игры Дружбы»:

Соперники не слабые, просто команда стала сильнее. Мы готовились к этому старту, у нас был сбор, мы тренировались, у нас были цели, поставленные на него.

Яна Кудина, трехкратный призер турнира «Игры Дружбы»:

Эти победы посвящаем тренерам. Потому что была очень тяжелая подготовка, очень много нервов, сил потратили они нас и мы на них. Мы сплотились к этому старту.

Собственными руками председатель федерации и по совместительству главный тренер Елена Светличная растила девочек и верила. Главная цель – Олимпиада.

Елена Светличная, председатель Белорусской федерации синхронного плавания:

Спортсменки очень высокого уровня, что показал данный старт. Мы, безусловно, готовимся к Олимпийским играм в Париже и надеемся, что все сложится благополучно и все у нас получится.