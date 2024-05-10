Белорусские самбисты на чемпионате Европы в Сербии завоевали 8 медалей

Сегодня на чемпионате Европы по самбо в Сербии белорусы завоевали 8 наград – одно золото, три серебра и четыре бронзы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финальных схватках выступали четыре представителя нашей страны. И только Владислав Бурдь в категории до 58 килограммов стал победителем континентального первенства. Владислав Саяпин, Евгений Михно и Елизавета Лапаева проиграли своим оппонентам и поднялись на вторую ступень пьедестала почета. В схватках за 3-е место своих соперниц одолели белоруски Елена Купаво, Даниэла Ждан и Полина Грамотнева. Еще одним обладателем бронзы у мужчин стал Илья Жупиков.