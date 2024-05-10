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Белорусские самбисты на чемпионате Европы в Сербии завоевали 8 медалей

10 мая 2024 19:53
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Сегодня на чемпионате Европы по самбо в Сербии белорусы завоевали 8 наград – одно золото, три серебра и четыре бронзы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские самбисты на чемпионате Европы в Сербии завоевали 8 медалей-1

В финальных схватках выступали четыре представителя нашей страны. И только Владислав Бурдь в категории до 58 килограммов стал победителем континентального первенства. Владислав Саяпин, Евгений Михно и Елизавета Лапаева проиграли своим оппонентам и поднялись на вторую ступень пьедестала почета. В схватках за 3-е место своих соперниц одолели белоруски Елена Купаво, Даниэла Ждан и Полина Грамотнева. Еще одним обладателем бронзы у мужчин стал Илья Жупиков.

# Белорусские спортсмены

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