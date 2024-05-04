Белорусские пловцы завоевали три золотые награды на чемпионате Турции

Алина Змушко в финальном заплыве на дистанции 200 метров брассом финишировала с лучшим результатом дня и завоевала золото турнира. Илья Шиманович поддержал победный почин Алины. В этой же дисциплине у мужчин он был вне конкуренции – еще одна награда высшей пробы в копилке белорусов. Анастасия Кулешова на стометровке баттерфляем также не оставила шансов соперницам и поднялась на высшую ступень пьедестала.