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Белорусские пловцы завоевали три золотые награды на чемпионате Турции

04 мая 2024 18:03
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Белорусские пловцы успешно выступили на открытом чемпионате Турции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские пловцы завоевали три золотые награды на чемпионате Турции-1

Алина Змушко в финальном заплыве на дистанции 200 метров брассом финишировала с лучшим результатом дня и завоевала золото турнира. Илья Шиманович поддержал победный почин Алины. В этой же дисциплине у мужчин он был вне конкуренции – еще одна награда высшей пробы в копилке белорусов. Анастасия Кулешова на стометровке баттерфляем также не оставила шансов соперницам и поднялась на высшую ступень пьедестала.

# Плавание

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