Белорусские лыжники не вышли в четвертьфинал спринта в Лахти

Новости Беларуси. В Лахти стартовал лыжный этап Кубка мира. 26 февраля прошли спринтерские гонки свободным стилем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Лахти стартовал лыжный этап Кубка мира. 26 февраля прошли спринтерские гонки свободным стилем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусские лыжники Анна Королева, Анастасия Кириллова и Александр Воронов не сумели выйти в основные соревнования и завершили свои выступления на стадии квалификации. Никому из наших спортсменов не удалось войти даже в топ-50.
Викторию у женщин праздновала шведка Йонна Сундлинг, у мужчин – представитель Норвегии Йоханнес Клэбо.