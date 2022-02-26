Прямой эфир

Белорусские лыжники не вышли в четвертьфинал спринта в Лахти

26 февраля 2022 22:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Лахти стартовал лыжный этап Кубка мира. 26 февраля прошли спринтерские гонки свободным стилем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские лыжники не вышли в четвертьфинал спринта в Лахти-1

Белорусские лыжники Анна Королева, Анастасия Кириллова и Александр Воронов не сумели выйти в основные соревнования и завершили свои выступления на стадии квалификации. Никому из наших спортсменов не удалось войти даже в топ-50.

Викторию у женщин праздновала шведка Йонна Сундлинг, у мужчин – представитель Норвегии Йоханнес Клэбо.

# Зимние виды спорта # Анна Королева # Анастасия Кириллова # Александр Воронов # Йонна Сундлинг # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Крэйг Вудкрофт: ожидаем очень сложной серии двух равных команд. Все должны играть как единое целое
25 февраля 2022 20:16

Крэйг Вудкрофт: ожидаем очень сложной серии двух равных команд. Все должны играть как единое целое

НХЛ. Евгений Оксентюк признан первой звездой матча «Техас» – «Айова»
25 февраля 2022 20:13

НХЛ. Евгений Оксентюк признан первой звездой матча «Техас» – «Айова»

Ольга Силкина завоевала бронзу на открытом чемпионате Венгрии по современному пятиборью
25 февраля 2022 20:11

Ольга Силкина завоевала бронзу на открытом чемпионате Венгрии по современному пятиборью