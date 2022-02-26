Белорусские лыжники не вышли в четвертьфинал спринта в Лахти

Белорусские лыжники Анна Королева, Анастасия Кириллова и Александр Воронов не сумели выйти в основные соревнования и завершили свои выступления на стадии квалификации. Никому из наших спортсменов не удалось войти даже в топ-50.

Викторию у женщин праздновала шведка Йонна Сундлинг, у мужчин – представитель Норвегии Йоханнес Клэбо.