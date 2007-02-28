Белорусские лыжники на мировом первенстве!

Последний день зимы на Чемпионате мира по лыжным видам спорта в японском Саппоро принес нам неожиданную и в то же время радостную новость.

Белорус Леонид Корниенко в коньковой гонке на 15 километров с раздельным стартом завоевал серебряную медаль, которая стала первой наградой нашей сборной за суверенную историю на мировых форумах.

Попадание на пьедестал 19-летнего белоруса Леонида Корниенко сразу же окрестили главной сенсацией чемпионата. Действительно, никто не мог даже предположить, что совсем еще юный по меркам лыжных гонок спортсмен, который во взрослом спорте не имел до сих пор никаких заметных достижений, сумеет оставить не у дел признанных мастеров.

Любопытно, что, участие Корниенко в мировом форуме было под вопросом, настоял на его включении в команду главный тренер сборной Вадим Сашурин, видел все-таки потенциал. И фортуна была на стороне белоруса.

Стартовал Корниенко в самом начале длинного списка из 121 участника под третьим номером, и напрочь был лишен возможности ориентироваться на график соперников, ведь красная группа начинала гонку, когда белорусский лыжник ее уже завершил. Прошел дистанцию Леонид здорово, но все что ему оставалось - это ждать как соперники один за одним будут финишировать. И долгое время никому не удавалось превзойти итоговый результат Корниенко. Лишь стартовавший 55-м биатлонист Ларс Бергер смог потеснить Леонида на вторую позицию.

Когда же спортсмены из группы сильнейших стали уходить на дистанцию, погодные условия резко ухудшились и пошел сильный снегопад. Лидеры буквально завязли в снегу, не угадав со смазкой, и уже на отсечке в 2 километра стало ясно, что фавориты вряд ли на что-то способны. Так оно и получилось. Лишь ушедший последним из стартового городка немец Тобиас Ангерер смог зацепиться за пьедестал, финишировав третьим. А белорусский лыжник Леонид Корниенко - впервые в истории отечественных лыжных гонок завоевал серебряную медаль чемпионата мира.

На фоне "серебряного" успеха Леонида Корниенко не забудем и о результатах других белорусов. Неплохую гонку провел Сергей Долидович, несмотря на прилично подпорченные нервы "гемоглобиновым" карантином. Он финишировал 15-м, проиграв Бергеру 1 минуту и 34 секунды. Александр Лазуткин 53-ий, Алексей Иванов 77-ой.