Белорусские лучники завоевали золото на «Кубке сильнейших» в командном состязании

Состязания проходили в напряженной и плотной борьбе. Основная дуэль закончилась со счетом 4:4. Победитель определился только в перестрелке. Итоговую точку поставил наш Евгений Смольский. Он смог попасть в десятку.

Евгений Смольский, победитель «Кубка сильнейших» по стрельбе из лука (командный турнир): Любая медаль важна, любое соревнование важно. Бывает еще где-то такая ситуация, что нужно попасть где-то в самый центр, и это очень сильно напрягает. Постарался, вышел, сделал что-то и у меня получалось. Мы вчера работали, много чего достигли, и надо доказать всем, что мы можем что-то сделать. Пацаны настроились, показали все результаты, а я доделал до конца все.

Николай Марусов, председатель Белорусской федерации стрельбы из лука:

Приглашены не ниже мастера спорта и выше – мастера спорта международного класса. Поэтому это у нас уже второй год такие соревнования проводим в таком формате, чтобы из сильнейших определить еще самого сильного и того, кому надо подтянуться за этими сильными и показать результат. Параллельно этим соревнованиям проходит чемпионат Европы. Мы сравнили уже результаты. Команда мужская была бы в 3-ке по результатам. Команда женская тоже была бы в 3-ке. Поэтому мы видим, что у нас не хватает там. Мы показали бы хороший бой на международных соревнованиях, на чемпионате Европы.

Бронзовую награду оспаривали между собой белорусы. Также в перестрелке национальная команда сумела одолеть молодежный состав. В мужском сегменте в личном первенстве еще одну бронзу взял наш Антон Терета.