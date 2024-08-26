Белорусские команды стали чемпионами на Открытом ЧБ по баскетболу 3х3

Команды из четырех стран оспаривали звание сильнейших на финальном этапе национальной лиги и открытом чемпионате Беларуси по баскетболу 3х3, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

На протяжении двух дней на столичной «Палова-Арене» спортсмены из Беларуси, Казахстана, Китая и России соревновались в десяти категориях. Центральными играми воскресенья стали матчи группы «Элита». Отметим, что весь пьедестал достался белорусам. У мужчин золото завоевала команда «Шахтер» – Солигорск, у женщин – «Прыгажуни».

Яна Голякова, победительница чемпионата Беларуси по баскетболу 3х3:

На самом деле, все команды, которые здесь участвуют, очень хорошие как индивидуально, так и команда. Но нам было единственно тяжело прямо играть уже в финале. Уставшие… За счет наших каких-то силовых качеств, выносливости мы выиграли.

Максим Сазонов, победитель чемпионата Беларуси по баскетболу 3х3:

Более энергичный, более подвижный, более контактный. Я скажу так, это уже другой вид спорта. Просто смысл один – забивать в кольцо. И все. Я на самом деле очень давно играю здесь, именно на «Палова-Арене», в этом году приятно удивляет, что приходят люди, мне все нравится, хорошие площадки, атмосфера прекрасная.

Также сильнейших определяли команды юношей и девушек до 13 и 15 лет. Представительный состав был и в категории «Мобильный баскетбол» для спортсменов с ограниченными возможностями. Здесь не было равных гостям из России.

Максим Рыженков, председатель Белорусской федерации баскетбола:

Результатами я не удивлен, скорее, даже обрадован, что это в соответствие с тем планом развития баскетбола 3х3, которые мы сегодня реализуем. Я очень рад, что сегодня много детских команд во всех возрастных группах, конкуренция нешуточная, страсти кипели не хуже, чем во взрослой или элиты. Очень много родителей, бабушек, дедушек, просто знакомых, которые пришли поддержать здесь. Это по-настоящему сегодня наш чемпионат – это такой фестиваль, праздник баскетбола.