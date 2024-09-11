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Белорусская U14 по волейболу уступила в матче на турнире «Кубок губернатора Ямала 2024»

11 сентября 2024 14:17
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В России проходит Арктический международный юношеский турнир по волейболу «Кубок губернатора Ямала 2024», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская U14 по волейболу уступила в матче на турнире «Кубок губернатора Ямала 2024»-1

Участие в нем принимают 12 команд. В числе которых и наша сборная юношей U14 под руководством Алексея Ковалева. Турнир наши спортсмены начали с победы. В первый день, одолев в трех партиях команду из Калининграда, а вот сегодня белорусские парни потерпели поражения. В матче со сборной из Ниженегородской области они уступили со счетом 1:3. Следующая игра состоится в 13 сентября, где наши соотечественники выйдут против команды Ямало-Ненецкого автономного округа. Завершится турнир 15 сентября.

# Волейбол

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