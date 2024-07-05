Белоруска Марта Гетманова завоевала серебряную награду на ЧЕ по борьбе

На юношеском чемпионате Европы по борьбе в сербском Нови-Саде успешно выступают белорусские девушки, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В категории до 55 килограммов Марта Гетманова завоевала серебряную награду. В финальном поединке она потерпела поражение от Турбы Демир из Турции со счетом 6:15. Алина Шевчук в категории до 68 килограммов в финале уступила россиянке Алине Шевченко и также стала обладательницей серебра. А в весе до 76 килограммов бронзу завоевала наша Александра Козлова.