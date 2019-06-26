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Белорус Юрий Щербацевич завоевал серебро II Европейских игр

26 июня 2019 14:27
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Новости Беларуси. Завершились соревнования по стрельбе из малокалиберной винтовки с расстояния 50 метров из трех положений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорус Юрий Щербацевич стал серебряным призёром.

Белорус Юрий Щербацевич завоевал серебро II Европейских игр-1

Таким образом, сейчас в медальной копилке сборной Беларуси на II Европейских играх – 44 медали, из которых 15 золотые, 10 серебряных и 19 бронзовых. Больше – лишь у представителей России. В пятёрку рейтинга спортивного успеха II Европейских игр также входят Грузия Украина и Италия.

# Европейские игры # Юрий Щербацевич # Фотофакт

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