Белорус Юрий Щербацевич завоевал серебро II Европейских игр

Новости Беларуси. Завершились соревнования по стрельбе из малокалиберной винтовки с расстояния 50 метров из трех положений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорус Юрий Щербацевич стал серебряным призёром.

Таким образом, сейчас в медальной копилке сборной Беларуси на II Европейских играх – 44 медали, из которых 15 золотые, 10 серебряных и 19 бронзовых. Больше – лишь у представителей России. В пятёрку рейтинга спортивного успеха II Европейских игр также входят Грузия Украина и Италия.