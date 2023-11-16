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Белорус Илья Соловьёв забросил вторую шайбу в сезоне АХЛ

16 ноября 2023 12:38
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Илья Соловьев забросил вторую свою шайбу в сезоне Американской хоккейной лиги. Защитник помог фарму «Калгари» нанести поражение «Бейкерсфилду», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Илья Соловьёв забросил вторую шайбу в сезоне АХЛ-1

Белорусский исполнитель заставил капитулировать соперника в третий раз. А «Рэнглерс» были сильнее – 4:1. Соловьев еще четырежды угрожал неприятельским воротам и завершил встречу с показателем полезности «+1». В текущем соревновательному году у него в 10 матчах 4 результативных действия.

# Хоккей # Илья Соловьев # Фотофакт

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