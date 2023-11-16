Белорус Илья Соловьёв забросил вторую шайбу в сезоне АХЛ

Белорусский исполнитель заставил капитулировать соперника в третий раз. А «Рэнглерс» были сильнее – 4:1. Соловьев еще четырежды угрожал неприятельским воротам и завершил встречу с показателем полезности «+1». В текущем соревновательному году у него в 10 матчах 4 результативных действия.