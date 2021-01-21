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Баскетболистки «Цмоков» победили «Горизонт» в чемпионате Беларуси

21 января 2021 19:36
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Новости Беларуси. 21 января в женском чемпионате Беларуси по баскетболу состоялся один матч. В очной битве сошлись лидеры турнира – «Горизонт» и «Цмоки-Минск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетболистки «Цмоков» победили «Горизонт» в чемпионате Беларуси-1

К этой встрече первые подходили, не проиграв ни одного матча в сезоне, но после игры в розыгрыше не осталось команд, идущих без поражений. «Цмоки» начали поединок сверхактивно, выиграв первую четверть с преимуществом в дюжину очков, а на перерыв уходили, имея перевес уже в 17 баллов.

Однако вторая половина куда лучше удалась девушкам из «Горизонта» – по итогам третьего отрезка хозяйки паркета сократили отставание вдвое.

Баскетболистки «Цмоков» победили «Горизонт» в чемпионате Беларуси-4

В финальной четверти подопечные Трофимовой снова выглядели солиднее, но отыграться уже не смогли. В итоге – 78:74, женская команда «Цмоков» побеждает и берет у «Горизонта» реванш за поражение в первом круге.

# Баскетбол # Наталья Трофимова # Фотофакт

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