Баскетболистки «Цмоков» победили «Горизонт» в чемпионате Беларуси

Новости Беларуси. 21 января в женском чемпионате Беларуси по баскетболу состоялся один матч. В очной битве сошлись лидеры турнира – «Горизонт» и «Цмоки-Минск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

К этой встрече первые подходили, не проиграв ни одного матча в сезоне, но после игры в розыгрыше не осталось команд, идущих без поражений. «Цмоки» начали поединок сверхактивно, выиграв первую четверть с преимуществом в дюжину очков, а на перерыв уходили, имея перевес уже в 17 баллов.

Однако вторая половина куда лучше удалась девушкам из «Горизонта» – по итогам третьего отрезка хозяйки паркета сократили отставание вдвое.